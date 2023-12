Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Einbrecher entwenden hochwertige E-Bikes aus Fahrradgeschäft in Edewecht +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Samstag, den 02.12.2023, auf Sonntag, den 03.12.2023, kam es zu einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft an der Hauptstraße in Edewecht. Bislang noch unbekannte Täter entwendeten mehrere hochwertige E-Bikes aus dem dortigen Geschäft. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Zwischenahn unter der Rufnummer: 04403 9270 entgegen.

01556422

