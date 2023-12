Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkehrsunfall mit alkoholisierter Fahrerin ++ Fahren eines E-Scooters unter Alkoholeinfluss ++ Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit verletzter Radfahrerin +++

Oldenburg (ots)

++ Am Samstag, 02.12.2023, gegen 23:45 Uhr wird der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Bahnhofsallee in Oldenburg gemeldet. Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin touchiert mit ihrem Mercedes eine Verkehrsinsel und beschädigt hierbei ein Verkehrszeichen und einen Baum. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die aufnehmenden Polizeibeamten Alkoholeinfluss bei der Fahrerin fest; ein Alcotest ergibt einen Wert von 0,89 Promille. Es wird eine Blutprobe angeordnet. Ein Strafverfahren wird eingeleitet; der Führerschein wird sichergestellt. (1555407)

++ Am Sonntag, 03.12.2023, gegen 03:25 Uhr fällt einer Polizeistreife ein E-Scooter-Fahrer auf, welcher in Oldenburg an der Kreuzung Lange Straße / Heiligengeistwall bei "Rot" die Kreuzung überquert. Bei der anschließenden Kontrolle wird Alkoholgeruch bei dem 33-jährigen Fahrer festgestellt. Es wird eine Blutprobe angeordnet. Auch ihn erwartet ein Strafverfahren. (1555814)

++ Am 02.12.2023 mit einem Tag Verzug wird bei der Polizei eine Unfallflucht angezeigt, welche sich am 01.12.2023 gegen 19:10 Uhr auf der Cloppenburger Straße, Ecke Sandkamp zugetragen hat. Eine 26-jährige Radfahrerin befährt den Radweg der Cloppenburger Straße in Richtung stadteinwärts. Als sie bei "Grün" die Einmündung zum Sandkamp passieren will, biegt der Fahrer eines in gleicher Richtung fahrenden weißen Kastenwagens nach rechts in den Sandkamp ab, ohne auf die bevorrechtigte Radfahrerin zu achten. Es kommt zu einer Berührung mit dem Fahrrad, worauf die Radfahrerin stürzt und sich Verletzungen am Bein zuzieht. Der Fahrer des weißen Kastenwagens setzt seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern. Zeugen des Unfalls und/oder wer Angaben zum flüchtigen Kastenwagen machen kann, werden gebeten, sich unter Tel. 0441/7904115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (1553453)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell