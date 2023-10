Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Streitigkeiten enden in der Zelle

Bremerhaven (ots)

Streitigkeiten enden in der Zelle

Polizeibeamte mussten am frühen Sonntagmorgen, 15. Oktober, zu Streitigkeiten in den Bremerhavener Ortsteil Klushof ausrücken.

Zunächst waren hier gegen 4 Uhr in einem Lokal in der Hafenstraße/Höhe Luisenstraße ein Mann und eine Frau verbal in Streit geraten. Der Wirt verwies die lautstark Streitenden nach draußen, wo sich die Auseinandersetzung fortsetzte. Die alarmierten Beamten versuchten zunächst vergeblich, den aufgebrachten Mann zu beruhigen. Nach Aufnahme des Sachverhalts erteilten sie ihm einen Platzverweis, dem er aber offenbar nicht nachkam. Sein Bekannter kam nun noch hinzu und wollte den 28-Jährigen mit einer Umarmung beruhigen. Dabei stürzten beide zu Boden und jetzt ging der wütende Mann nun auch noch auf den Schlichter los. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten vorläufig fest und brachten ihn in die Gewahrsamszelle. Dabei verhielt er sich aggressiv und trat nach den Polizeibeamten. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

