Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest

Bremerhaven (ots)

Zwei mutmaßliche Einbrecher hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen, 15. Oktober, in Bremerhaven-Geestemünde festgenommen. Die Beamten hatten gegen 5 Uhr von einem Sicherheitsunternehmen den Hinweis bekommen, dass sich unbefugte Personen auf einem Firmengelände an der Straße Im Felde aufhalten würden. Zudem seien diese Personen offenbar gerade dabei, Material vom Firmengelände abzutransportieren. Mit mehreren Streifenwagen eilte die Polizei zum Einsatzort und konnte hier nach kurzer Fahndung zwei Tatverdächtige im Nahbereich stellen. Auch das zum Abtransport bereitgestellte Diebesgut, darunter Gasflaschen, sicherten die Beamten. Die Polizisten nahmen die Männer in Gewahrsam und fertigten Strafanzeigen wegen besonders schweren Diebstahls. Die Ermittlungen dauern an.

