POL-Bremerhaven: Schmiererei an Rechtsanwaltskanzlei

Bremerhaven (ots) - +++Korrektur: 1. Satz im vierten Absatz korriegiert. Wir bitten um Beachtung.+++ Ein großes Aufgebot an Einsatzkräften von Polizei und Zoll hat am Mittwoch, 11. Oktober, in Bremerhaven-Lehe Verkehrskontrollen vorgenommen. Der Fokus lag auf Fahrzeugführenden, die im Verdacht standen, ein ...

mehr