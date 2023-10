Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Aktion "Gemeinsam Wachsam" Aufklärung zu Betrugsdelikten wird intensiviert: Polizisten informieren zu Hause - Auch Einbruchschutz im Blick

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven setzt in der kommenden Woche ihre bewährte Aufklärungskampagne "Gemeinsam Wachsam" fort.

An drei aufeinanderfolgenden Aktionstagen (17. bis 19. Oktober 2023) werden sich Polizeibeamte in ausgewählte Stadtteile Bremerhavens begeben, um die Anwohner über Betrugsmaschen von Kriminellen aufzuklären und zu informieren. Am Dienstag, 17. Oktober, findet der erste Aktionstag im Süden Bremerhavens statt.

Betrüger haben in den letzten Jahren viele verschiedene Varianten entwickelt, um an Werte und Ersparnisse von Seniorinnen und Senioren zu gelangen. Dabei nutzen sie gezielt Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft, aber auch entstehende Unsicherheiten der Generation 60-Plus aus. Enkeltrick, falsche Polizeibeamte oder Handwerkertrick sind nur einige wenige der bekannten Betrugs- und Trickdiebstahlsarten.

Aber auch ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis. Durch richtiges Verhalten und die passende Sicherungstechnik können viele Einbrüche verhindert werden. Auch zu diesem Deliktsfeld werden die Polizisten den Anwohnern in Gesprächen Aufklärung und Unterstützung anbieten.

Sollte gerade niemand zu Hause sein, wenn die Polizisten klingeln, hinterlassen die Beamten eine Notiz mit dem Hinweis, wie leicht es der Einbrecher vielleicht gerade in diesem Haus gehabt hätte. Über die bekanntesten Vorgehensweisen wird die Polizei an den genannten Tagen jeweils in der Zeit von 8.30 bis 13.30 Uhr aufklären und Tipps geben.

Hinweis für die Medien:

Am Dienstag, 17. Oktober, sind die Teams im Süden Bremerhavens in den Bezirken Geestemünde, Jedutenberg, Reinkenheide und Surheide unterwegs. Am Mittwoch, 18. Oktober geht es ins Schierholzgebiet und in den Ortsteil Dreibergen und am Donnerstag, 19. Oktober, sind die Teams im Norden Bremerhavens im Fehrmoorgebiet, Königsheide und Leherheide aktiv.

Bei Rückfragen zu unserer Aktion wenden Sie sich an die Pressestelle der Ortspolizeibehörde Bremerhaven unter der Rufnummer 0471/953-1401. Am 18. Oktober bieten wir Medienvertretern die Möglichkeit, eine unserer Präventionsstreifen zu begleiten. Ort und Zeit werden auf Nachfrage durch die Polizeipressestelle bekanntgegeben. Anmeldung bitte telefonisch oder unter presse@polizei.bremerhaven.de

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell