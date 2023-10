POL-Bremerhaven: Wohnmobil gestohlen

Polizei Bremerhaven

Ein Wohnmobil wurde gestern Nachmittag, 12. Oktober, von unbekannten Dieben in Bremerhaven-Wulsdorf gestohlen. Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das auf dem großen Parkplatz im Bereich Weserstraße/Memeler Straße geparkte Fahrzeug von unbekannten Tätern am 12. Oktober im Zeitraum von 15.15 Uhr und 17.45 Uhr entwendet. Bei dem Fahrzeug des Herstellers Chausson handelt es sich um den Modelltyp Trigano in der Farbe weiß mit dunkelblauen Akzenten. Die Polizei Bremerhaven fahndet nach dem Fahrzeug bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

