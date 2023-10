Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bremerhavener mit offenem Haftbefehl uriniert gegen Streifenwagen - Festnahme erfolgt

Bremerhaven (ots)

Einen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte leistete sich am Samstagnachmittag, 14. Oktober, ein 37-jähriger Mann in Bremerhaven. Zunächst war er gegen 15.45 Uhr unangenehm aufgefallen, als er auf einem Parkplatz im Bereich Rotersand gegen einen Streifenwagen der Polizei urinierte. Als die Beamten den Mann diesbezüglich zur Rede stellten und seine Personalien überprüften, kam heraus, dass gegen den 37-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann geriet daraufhin in Rage und versuchte sich, der Festnahme zu entziehen. Die Beamten legten ihm Handfesseln an und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Hier versuchte der 37-Jährige erfolglos, einen Polizisten mit der Faust zu schlagen und beschimpfte die Einsatzkräfte durchgängig. Weiterhin wollte er die Beamten treten leistete weiter Widerstand, wobei er sich schließlich selbst eine leichte Verletzung zuzog. Entsprechende Strafanzeigen wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wurden gefertigt.

Täglich tragen wir dazu bei, unsere Stadt lebenswerter zu machen. Wir sind da, wenn Sie uns brauchen. Dennoch werden wir immer wieder beleidigt, beschimpft, bedroht, bespuckt, angegriffen und verletzt. Hierzu gibt es darum die Kampagne der Seestadt Bremerhaven: "Keine Gewalt gegen uns" https://kggu.de/

