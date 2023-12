POL-OL: ++ Werkstattbrand auf landwirtschaftlichem Gehöft ++

Oldenburg (ots) - Bereits am 14. November kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung, die Polizei ist auf der Suche nach dem Täter und möglichen Zeugen der Tat. Am Dienstagabend (14. November 2023), gegen 18:40 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Cloppenburger Straße gerufen. Gegenüber den Beamten gab der 42-jährige Anrufer an, dass er als neuer Mieter in einem Mehrparteienhaus das Namensschild an ...

mehr