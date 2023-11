POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Fußgängerin nach Unfall verletzt

Pforzheim (ots) - Eingebrochen worden ist über das Wochenende in ein Wohnhaus im Pforzheimer Stadtteil Huchenfeld. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hat sich ein noch unbekannter Täter in der Zeit von Freitag 15:00 Uhr bis Sonntag 20:45 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Albert-Schweitzer-Straße verschafft. Im Inneren durchsuchte der ...

mehr