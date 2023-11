Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Bombendrohungen an Schulen++Tödlicher Verkehrsunfall++Unfall mit drei Fahrzeugen+

Landkreis Verden (ots)

+Bombendrohungen an Schulen+ Verden/Dörverden/Ottersberg. Heute Vormittag gegen 08:30 Uhr erhielten mehrere Schulen und Einrichtungen nacheinander einen Anruf in denen mit einer Bombe im Gebäude gedroht wurde. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz überprüfte die Drohungen. Die Polizei konnte den Anrufer für die Drohungen zügig ermitteln und die Anschrift wurde mit mehreren Kräften aufgesucht. Der 47-jährige Täter konnte durch die Kräfte ergriffen werden. Im Zuge der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Täter die Drohungen nicht ernst gemeint hatte. Es waren auch keine Bomben in den Gebäuden platziert worden. Den Schulen und Einrichtungen konnte zügig Entwarnung für die Bombendrohungen gegeben werden. Die Schulen wurden nicht geräumt, eine Einrichtung hatte eine Räumung bereits eigenständig durchgeführt. Die Hintergründe der Drohungen sind Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

+Tödlicher Verkehrsunfall+ Blender. Heute Morgen kam es auf der Oister Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Ersten Informationen zufolge war die 63-jährige Fahrerin eines Ford auf der L201 in Richtung Oiste unterwegs. Auf gerader Strecke kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Straßenbaum. Der Ford wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Die Fahrerin war eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie verstarb noch an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die L201 ist nach der Unfallaufnahme für anschließende Reinigungsarbeiten weiterhin gesperrt.

+Unfall mit drei Fahrzeugen+ Achim. Am Mittwochmorgen gegen 09 Uhr ereignete sich auf der A1 in Richtung Münster zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Uphusen/Mahndorf ein Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 34-jährige Fahrer eines Sattelzuges war auf dem rechten Hauptfahrstreifen unterwegs und wollte auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Er übersah den dort fahrenden Transporter eines 23-Jährigen. Der 23-jährige Fahrer des VW wich daraufhin auf den linken Fahrstreifen aus und stieß mit dem VW eines 52-Jährigen zusammen. Der 52-jährige touchiert daraufhin mit seinem Pkw die Mittelschutzplanken. Die beiden VW blieben auf dem linken Fahrstreifen liegen. Der 52-jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell