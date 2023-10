LPI-J: Haftbefehl vollstreckt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Frauenprießnitz: Das Einlassbegehr eines 47-Jährigen wurde durch den 59-jährigen Wohnungsinhaber mit einem Schlag ins Gesicht erwidert. Der 47-Jährige klingelte an der Tür, in der Straße Planweg, des anderen Mannes. Als dieser die Tür öffnete, schlug er unvermittelt zu. Was der Grund für diese Handlung war, muss nunmehr im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens geklärt werden. Der 47-Jährige wurde leicht verletzt, musste jedoch ...

