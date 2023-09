LPI-NDH: Vandalismus an Fahrzeugen

Mühlhausen (ots) - Zeugen stellten gegen 23.50 Uhr in der Straße An der Unstrut fest, dass zwei Männer an einem parkenden Mazda zwei Reifen der Beifahrerseite beschädigten. Mit einem unbekannten Gegenstand beschädigten sie die Reifen derart, dass sie die Luft verloren. Anschließend entfernten sich die Männer in unbekannte Richtung. Beide Männer trugen dunkle Oberbekleidung. Einer von ihnen hatte ein Kapuzenshirt an. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die ...

