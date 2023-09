LPI-NDH: Verkehrsunfall

Nordhausen (ots) - Unbekannte brachen in der zurückliegenden Nacht in der Landgrabenstraße einen Parkscheinautomaten in einem Parkhaus auf. Die Täter entnahmen den Münzzähler und darin befindliche Bargeld in unbekannter Höhe. Durch Polizeibeamte der Nordhäuser Polizei wurden vor Ort Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

