LPI-NDH: Parkscheinautomat aufgebrochen

Bleicherode (ots) - Am Donnerstag, den 7. September, kam es in der Nordhäuser Straße zu einem Großbrand in einem ansässigen Betrieb. Bereits am Freitag liefen erste Ermittlungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizei Nordhausen vor Ort. Montag konnten diese Ermittlungen mit dem Ergebnis abgeschlossen werden, dass die Brandursache auf einen Defekt an einem elektronischen Gerät zur Ladung von Lithium-Ionen-Akkus ...

mehr