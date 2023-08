POL-HWI: Schwerer Unfall auf regennasser Fahrbahn

Wismar/Grevesmühlen (ots) - Am gestrigen Tag wurden der Polizei fünf Diebstähle von Katalysatoren in Wismar und Grevesmühlen bekannt. Die Tatzeit lässt sich auf die Nächte vom 03. bis zum 07. August eingrenzen. Unbekannte Täter haben sich jeweils zur Nachtzeit an einem Renault sowie einem Toyota zu schaffen gemacht, welche in Grevesmühlen im Ploggenseering und Am Wasserturm standen. Auch in Wismar wurden unter ...

mehr