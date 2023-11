Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Mehrfamilienhaus in Brand++Einbruch in Verbrauchermarkt++In Pkw eingebrochen+

Landkreis Osterholz (ots)

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Mehrfamilienhaus in Brand+ Worpswede. Heute Morgen gegen 07:40 Uhr kam es zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses im Ortsteil Hüttenbusch in der Schulstraße. Ersten Informationen zufolge war der Dachstuhl in Brand geraten. Bei dem Brand kam nach derzeitigem Stand eine Person ums Leben. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war zunächst noch eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachstuhl wahrnehmbar. Mehrere Bewohner hatten das Haus bereits eigenständig verlassen und blieben unverletzt. Im Verlauf gerieten der Dachstuhl und das Obergeschosse in Vollbrand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und bekämpfte den Brand.

Aus dem Hausflur wurde durch die Feuerwehr eine leblose Person geborgen. Der Rettungsdienst versuchte erfolglos den Mann zu reanimieren. Er verstarb vor Ort. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden dürfte sich auf 600.000 Euro belaufen.

Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

+Einbruch in Verbrauchermarkt+ Osterholz-Scharmbeck. Am frühen Donnerstagmorgen, um 02:30 Uhr, brach ein unbekannter Täter in einen Verbrauchermarkt in der Bahnhofstraße ein. Er verschaffte sich über einen Seiteneingang einer Bäckerei auf bislang unbekannte Weise Zugang zu dem Markt. Im Inneren begab er sich zu den Büroräumen. Der Täter verließ die Räumlichkeiten ohne Diebesgut und entfernte sich unerkannt. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen, bitte der Polizei Osterholz unter 04791/3070 mitteilen.

+In Pkw eingebrochen+ Lilienthal. Am Mittwochnachmittag, zwischen 15:30 und 16:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein geparktes Auto ein. Der Skoda war auf dem Parkplatz eines Friedhofs in der Straße Zur Mittelwiese abgestellt. Die Täter beschädigten eine Scheibe und entwendeten einen Rucksack mit Personaldokumenten und Bargeld. Im Anschluss entfernten sie sich unerkannt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell