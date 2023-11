Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zwei Verletzte bei Unfall im Gegenverkehr - Folgeunfall im Rückstau+

Landkreis Verden (ots)

Thedinghausen. Heute Nachmittag kam es um 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der L156, dabei wurden zwei Personen schwer verletzt. Die 77 Jahre alte Fahrerin eines Skoda war auf der Achimer Landstraße von Thedinghausen in Richtung Achim unterwegs. Ersten Informationen zufolge geriet sie in einer Kurve aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und touchierte den Seitenspiegel des VW einer 31-Jährigen. Im Anschluss fuhr die 77-Jährige frontal in den Ford einer 61-jährigen Fahrerin. Durch den Aufprall drehte sich der Skoda und kam mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Ford geriet in den Seitenraum und stieß gegen einen Straßenbaum. Die Fahrerin des Skoda und die Fahrerin des VW kamen schwer verletzt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Im Krankenhaus wurde bei der 77-jährigen Fahrerin eine Blutprobe entnommen. Die 31-jährige Fahrerin erlitt durch den Unfall einen Schock.

Der Skoda und der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Sachschäden dürften sich auf über 14.000 Euro beziffern.

Die L156 ist nach dem Unfall voll gesperrt. Die Feuerwehr leuchtet die Unfallstelle für die Aufnahme aus. Im Anschluss an die Aufnahme muss die Fahrbahn von einer Fachfirma gereinigt werden. Die Sperrung wird voraussichtlich bis 24 Uhr andauern.

Auf der L156 kam es während der Sperrung zu einem Folgeunfall zwischen zwei Pkw bei dem sich die 57-jährige Fahrerin eines VW leicht verletzte. Der 57-jährige Fahrer eines Ford stand im Rückstau aus Richtung Achim und wollte nach links in den Streekweg abbiegen um zu wenden. Dabei übersah er den entgegenkommenden VW und stieß mit diesem zusammen. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf 14.000 Euro beziffern.

