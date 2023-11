POL-VER: +Auf geparkten Pkw aufgefahren++Von Fahrbahn abgekommen++Ohne Führerschein und Versicherung unterwegs++In Restaurant eingebrochen++Unfall zwischen Pkw - Zeugen gesucht+

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Auf geparkten Pkw aufgefahren+ Achim. Am Sonntagabend fuhr in der Uphuser Heerstraße eine 35-jährige Fahrerin mit ihrem Daimler auf einen geparkten Audi auf. Dabei verletzte sie sich leicht. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 22.000 Euro geschätzt.

+Von Fahrbahn abgekommen+ Thedinghausen. Am Sonntag, gegen 21:00 Uhr, kam es im Beppener Bruchweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der 57-jährige Fahrer eines VW leicht verletzte. In einem Kurvenverlauf geriet er im Bereich einer Kurve in den Seitenraum und fuhr gegen einen Straßenbaum. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro beziffert.

+Ohne Führerschein und Versicherung unterwegs+ Verden. Sonntagmittag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel in der Clärenore-Stinnes-Straße den 25 Jahre alten Fahrer eines Audi. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins war. Zudem war für den Audi die Versicherung nicht mehr vorhanden. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+In Restaurant eingebrochen+ Worpswede. Am Sonntag, in der Zeit von 00 bis 17 Uhr, kam es in einem Restaurant in der Findorffstraße zu einem Einbruch. Die unbekannten Täter öffneten unter Gewaltanwendung ein Fenster zum Küchenbereich und stiegen durch dieses ein. Aus dem Inneren entwendeten sie einen Tresor mit Bargeld. Am Anschluss entfernten sich die Täter unerkannt. Zeugen, die Hinweise oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

+Unfall zwischen Pkw - Zeugen gesucht+ Lilienthal. Bereits am Donnerstagmorgen um 08:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in der Klosterstraße. Der 82-jährige Fahrer eines VW beabsichtigte von der Klosterstraße nach rechts in die Sternwartstraße abzubiegen. Ein 34-jähriger Fahrer eines Daimlers wollte über eine Parkfläche und die Straße wenden. Zwischen den beiden Fahrzeugen kam es zu einem Zusammenstoß, der genaue Unfallhergang ist bislang nicht geklärt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Sie werden gebeten sich bei der Polizei Lilienthal unter 04298/465660 zu melden.

