Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nachtrag der Pressemeldung vom 18.11.2023

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Achim

Achim. Einbruchdiebstahl in Wohn- und Bürogebäude - Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Wohn- und Bürogebäude, welches in der Obernstraße - unweit der Feldstraße - liegt. Bisher unbekannte Täter öffneten zunächst gewaltsam die Hauseingangstür, bevor sie im weiteren Verlauf die Eingangstüren zu zwei Büroräumen gewaltsam öffneten. Die Täter erlangten Briefmarken und Bargeld bevor sie unerkannt flüchteten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

Achim. Einbruchdiebstahl in Wohn- und Geschäftsgebäude - Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen versuchten Unbekannte in ein Wohn- und Geschäftsgebäude in der Uphuser Heerstraße unweit der Straße am Bakenberg einzubrechen. Die Außentüren eines Geschäfts sowie zum Treppenhaus des Gebäudes hielten den gewaltsamen Öffnungsversuchen der Täter stand. Weiterhin gingen die Täter eine Bäckerei an, welche ebenfalls im Gebäude liegt. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und stiegen durch dieses ein. Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter das Gebäudeinnere, entwendeten nach bisherigem Kenntnisstand jedoch nichts. Unerkannt konnten die Täter flüchten. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

Oyten. Kennzeichendiebstahl - Am Freitag, zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter die Kennzeichen eines schwarzen BMW 1er. Dieser war in der Straße Köbens am Fahrbahnrand unweit der Feldstraße abgestellt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Worpswede. Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kleinkraftradfahrer - Eine 54-Jährige befährt am Freitagmorgen mit ihrem Pkw Opel die Hüttenbuscher Straße (L 165) und beabsichtigt nach links in die Straße Hüttenbuscher Weidedamm abzubiegen. Dabei übersieht sie den ihr entgegenkommenden 17-Jährigen auf dessen Kleinkraftrad. Durch den Zusammenstoß verletzt sich der Führer des Kleinkraftrades leicht. An den Kraftfahrzeugen entsteht ein geschätzter Gesamtschaden von 4.500EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell