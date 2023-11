Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 19.11.2023

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

In Verbrauchermarkt eingebrochen

Verden. In den frühen Sonntagmorgenstunden wurde in einen Supermarkt in der Max-Planck-Straße eingebrochen. Bislang Unbekannte verschafften sich durch Aufhebeln einer Zugangstür Zutritt zum Markt, wo sie mehrere Waren entwendeten. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

Zwei Verkehrsunfälle verursacht und geflüchtet

Verden. Am Samstagmittag, um 14:40 Uhr, wollte ein 39-Jähriger mit seinem BMW von dem Parkplatz am Holzmarkt fahren. In diesem Zuge musste er verkehrsbedingt anhalten. Als ein bislang unbekannter Fahrradfahrer auf den Parkplatz fahren wollte, streifte er den stehenden Pkw des 39-Jährigen. Der Unfallverursacher ließ das Fahrrad vor Ort zurück und entfernte sich zunächst fußläufig, kam dann aber zurück und nahm sein Fahrrad mit. Eine umgehende eingeleitete Fahndung nach dem Verursacher verlief erfolglos. Um 17:20 Uhr kam es in der Lindhooper Straße, Ecke Lönsweg, zu einem erneuten Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer missachtete das Rotlicht der dortigen Fußgängerampel, infolge dessen es zum Zusammenstoß mit einem 55-Jährigen, der die Lindhooper Straße mit seinem Nissan befuhr, gekommen ist. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher fußläufig und ließ auch hier sein Fahrrad zurück. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ebenfalls erfolglos. Die Beamten der Polizei Verden stellten das Fahrrad vor Ort sicher. Nach bisherigem Erkenntnisstand dürfte es sich bei beiden Unfällen um den gleichen Verursacher handeln. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter der Telefonnummer 04231/8060 zu melden.

Bereich PK Achim

In Einfamilienhaus eingebrochen

Riede. In der Nacht vom 17.11 auf den 18.11.23 drangen vermutlich mindestens zwei Unbekannte ein Einfamilienhaus ein. Dazu hebelten sie auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf und durchsuchten das Haus nach möglichen Diebesgut. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist bislang nicht bekannt und noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Auf Stauende aufgefahren

Am Samstag gegen 17:00 Uhr befuhr eine 25-Jährige aus Rotenburg (Wümme) mit ihrem Mini Cooper die BAB 27 in Richtung Cuxhaven und beabsichtigte, am Bremer Kreuz auf die BAB 1 zu wechseln. Auf dem Parallelfahrstreifen staute sich der Verkehr. Dies erkannte die Frau aus Rotenburg zu spät und fuhr auf das Heck eines im Stau stehenden VW Polo einer 36-Jährigen aus Hameln auf. Ein 24-Jähriger aus Apen, der sich mit seinem PKW ebenfalls im Stau befand, eilte daraufhin aus seinem Fahrzeug, um Erste Hilfe zu leisten. Er vergaß jedoch, die Handbremse seines PKW anzuziehen, sodass dieser rückwärts gegen den Polo der Hamelnerin rollte und diesen nun auch im Frontbereich beschädigte. Die Fahrerin des Mini Cooper wurde letztlich leicht verletzt per Rettungswagen einem Klinikum zugeführt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Bereich PK Osterholz

In den Gegenverkehr geraten

Hambergen. Am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, wurde der Polizei ein Citroen mitgeteilt, welcher die B74 in Richtung Bremen befuhr und in Höhe der Straße "Sophie-Tietjen-Ring" bis zur Abfahrt wiederholt in den Gegenverkehr geraten ist, wodurch mehrere Verkehrsteilnehmer stark abbremsen und teilweise ausweichen mussten. Die 82-Jährige Fahrerin des Citroens konnte angetroffen und kontrolliert werden. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 82-Jährige aufgrund ihrer körperlichen Mängel nicht mehr verkehrstüchtig war, sodass der Führerschein durch die Beamten beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt wurde. Zeugen, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

Verkehrsunfall mit Verletzten

Grasberg. Am Samstagmorgen, gegen 08:10 Uhr, befuhr eine 73-Jährige mit ihrem VW Golf Sportsvan die Mittelsmoorer Straße in Richtung Huxfelder Straße. Eine 44-jährige Fahrerin eines Seat Ibizas beabsichtigte von einem Grundstück aus auf die Mittelsmoorer Straße zu fahren und übersah die herannahende 73-Jährige. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 73-Jährige leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 EUR geschätzt.

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht vom 17.11 auf den 18.11.23, gegen 03:30 Uhr, ist es auf der Straße "Büttel" (K16) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist zunächst ein Unbekannter mit seinem Mercedes in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen, wodurch er mit einem Straßenbaum und einer Straßenlaterne kollidierte. Mehrere Personen wurden durch den Knall auf den Unfall aufmerksam und stellten den verunfallten Mercedes ohne Personen fest. Aufgrund der starken Beschädigungen am Pkw wurde davon ausgegangen, dass der Verunfallte sich verletzt haben könnte, weshalb Suchmaßnahmen mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt wurden. Die Suchmaßnahmen wurden vorzeitig eingestellt. Im Rahmen der Ermittlungen konnte ein möglicher Verursacher ausfindig gemacht werden. Der Mercedes wurde sichergestellt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell