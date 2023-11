Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Einbruch in Schule++Auffahrunfall mit einer verletzten Person++Verkehrsunfall mit Bürger Bus++Unfall mit Verletzten beim Abbiegen+

Landkreis Osterholz (ots)

+Einbruch in Schule+ Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagabend, in der Zeit von 18 bis 22 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Schulgebäude in der Straße Am Osterholze ein. Sie beschädigten mehrere Fenster und verschafften sich Zutritt zu den Büroräumen. Von dort entwendeten sie verschiedene Elektrogeräte. Die Polizei sucht nun Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

+Auffahrunfall mit einer verletzten Person+ Ritterhude. Am Mittwochmorgen kam es auf der Oslebshauser Landstraße zu einem Auffahrunfall zwischen einem Renault und einem Skoda. Die 41-jährige Fahrerin des Skoda hielt an einer Einmündung und der 24-jährige Fahrer des Renault fuhr auf den Skoda auf. Bei dem Unfall wurde die 41-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

+Verkehrsunfall mit Bürger Bus+ Grasberg. Auf der Seehauser Straße ereignete sich am Mittwoch gegen 10 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Seat und einem Bürger Bus. Die 79-jährige Fahrerin des Bürger Bus befuhr die K36 in Richtung Tarmstedtermoor. Der 31-jährige Fahrer des Seat beabsichtigte von einem Grundstück auf die K36 zu fahren. Er übersah den Bürger Bus und die Fahrzeuge stießen zusammen. Die 29-jährige Beifahrerin des Seat wurde leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden dürfte sich auf 5.000 Euro beziffern.

+Unfall mit Verletzten beim Abbiegen+ Ritterhude. Am Mittwoch kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Pkw auf der Straße Heidkamp. Ein 58 Jahre alter Fahrer eines Daimler befuhr die K37 auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung der Anschlussstelle Ihlpohl und beabsichtigte nach links auf die A27 in Richtung Hannover abzubiegen. Dabei übersah er den links neben ihm fahrenden 52-jährigen Fahrer eines Seat und stieß seitlich mit ihm zusammen. Durch den Zusammenstoß kam der Seat von der Fahrbahn ab und geriet in einen Graben. Der Seat-Fahrer und eine 50-jährige Mitfahrerin in dem Daimler wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell