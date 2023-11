Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Taschendiebe bestehlen Kunden ++ Lkw-Unfall auf der A27 ++ Fahrt unter Alkohol ++ Küchenbrand ++ In Keller eingestiegen ++

LANDKREIS VERDEN

Taschendiebe bestehlen Kunden

Ottersberg. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes Am Damm bestahlen am Donnerstagnachmittag unbekannte Taschendiebe einen Kunden. Die Langfinger griffen bei dem 74-Jährigen unbemerkt in dessen Jackentasche, in der er eine Geldbörse samt Bargeld und Papieren aufbewahrte. Von den Tätern sowie der Beute fehlt jede Spur. Bereits am Vortage hatten Diebe innerhalb des Marktes das Portmonee einer 45-jährigen Kunden gestohlen. Die Polizei warnt daher erneut vor Taschendieben, die in und vor Geschäften im gesamten Inspektionsgebiet ihr Unwesen treiben. Die Beamten raten dazu, Geldbörsen stets in geschlossenen Innentaschen und eng am Körper zu tragen. Zudem sollte Bargeld in nur erforderlicher Menge mitgeführt werden. Keinesfalls hingegen darf die EC-PIN/Geheimzahl notiert mitgeführt werden, da Taschendiebe in der Regel darauf aus sind, mit den entwendeten Karten auch noch die Konten der Geschädigten zu plündern, was in den beiden Ottersberger Fällen glücklicherweise nicht passiert ist.

Lkw-Unfall auf der A27

Verden. Am Freitagmorgen gegen 3:30 Uhr kam ein 63-jähriger Fahrer eines Lkw mit Anhänger alleinbeteiligt zwischen den Anschlussstellen Verden-Nord und Langwedel nach rechts von der A27 ab. Rechts neben der Schutzplanke kam der 40-Tonner letztlich zum Stehen. Der Mann blieb unverletzt, der Sachschaden an Lkw und Schutzplanken liegt bei rund 15.000 Euro. Die Bergung dauerte bis Freitagmittag, bis dahin war die A27 in Höhe der Unfallstelle zeitweise gesperrt, wodurch es auf der A27 in Richtung Bremer Kreuz zu Verkehrsbehinderungen kam. Da der Verdacht besteht, dass der Fahrer während der Fahrt eingeschlafen war, leitete die Autobahnpolizei Langwedel gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

Fahrt unter Alkohol: Führerschein beschlagnahmt

Kirchlinteln. Hoher Sachschaden entstand am Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A27 zwischen Walsrode-West und Verden-Ost. Ein 54-jähriger BMW-Fahrer fuhr einer 38-jährigen Sprinter-Fahrerin auf, sodass beide Fahrzeuge beschädigt und nicht mehr fahrbereit waren. Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der BMW-Fahrer mit 1,2 Promille erheblich alkoholisiert war. Daher beschlagnahmten die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel den Führerschein des Mannes, außerdem folgten eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Drei Verletzte durch Küchenbrand

Lilienthal. Am Donnerstagabend mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brandeinsatz an der Klosterstraße ausrücken. Kurz vor 21 Uhr entstand das Feuer ersten Ermittlungen zufolge im Bereich eines Elektroherdes in einer Küche eines Mehrparteienhauses. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, da zunächst von mehreren betroffenen Wohnung ausgegangen wurde, was sich jedoch nicht bestätigte. Letztlich löschten die Brandbekämpfer die Flammen erfolgreich ab. Durch das Feuer erlitten die drei Bewohner der betroffenen Wohnung, ein 29-jähriger Mann, eine 28-jährige Frau und ein einjähriges Kind, leichte Verletzungen durch eingeatmete Rauchgase. Während die Frau und das Kind nach Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden konnten, wurde der Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Die vom Brand betroffene Wohnung ist im Gegensatz zu den übrigen Wohnungen des Mehrparteienhauses derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

In Keller eingestiegen

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen brachen unbekannte Täter in einen Keller in der Straße Am Stadtpark ein. Sie verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zugang zu dem Keller. Im weiteren Verlauf entwendeten sie diverse Werkzeuge und Gartengeräte. Die Täter flüchteten letztlich unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, verdächtige Beobachtungen unter 04791/3070 der Polizei Osterholz mitzuteilen.

Alkoholisiert am Steuer

Osterholz-Scharmbeck/Scharmbeckstotel. Am Donnerstagabend stoppten Beamte des Polizeikommissariats Osterholz auf der Hauptstraße einen Opel-Fahrer. Im Rahmen der folgenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 50-jährige Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Dem Opel-Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Er hat nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot zu rechnen.

