Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Container aufgebrochen++Einbruch in Wohnhaus++Unfall auf Bundesstraße++Verletzter Radfahrer++Verdacht auf Alkohol++Fahrt unter Alkohol++Verletzte Fußgängerin bei Unfall++Von Fahrbahn abgekommen+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Container aufgebrochen+ Verden. In der Lindhooper Straße kam es von Samstag 11:30 Uhr bis Montag 06:30 Uhr zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Das Schloss des Containers wurde durch die unbekannten Täter aufgebrochen und aus dem Inneren Werkzeug entwendet. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Verden unter 04231/8060 entgegen.

+Einbruch in Wohnhaus+ Verden. Am Montagabend brachen zwischen 17 und 22 Uhr unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Nikolaiwall ein. Über ein Fenster verschafften sie sich Zugang zu dem Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf begaben sich die Täter in angrenzende Büroräume und durchsuchten diese ebenfalls. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Im Anschluss entfernten sich die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

+Unfall auf Bundesstraße+ Dörverden. Auf der Bundesstraße 215 kam es am Montagmorgen um 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen. Die 30 Jahre alte Fahrerin eines Audi war auf der Nienburger Straße in Richtung Verden unterwegs und fuhr auf den Skoda eines 38-Jährigen auf. Im Verlauf wurde der Skoda auf den VW eines 26-Jährigen geschoben und ein 19-jähriger Fahrer eines VW fuhr ebenfalls auf den Audi der 30-Jährigen auf. Nach dem Unfall war der Skoda nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 38-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme musste die Nienburger Straße kurzzeitig voll und im Anschluss halbseitig gesperrt werden, dadurch kam es auf der Bundesstraße zu Verkehrsbehinderungen.

+Verletzter Radfahrer+ Kirchlinteln. Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 83-jähriger Fahrer eines Ford beabsichtigte von der Hauptstraße auf einen Parkplatz abzubiegen und übersah den Radfahrer auf dem Geh- und Radweg. Er stieß mit ihm zusammen und der Radfahrer verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

+Verdacht auf Alkohol+ Achim. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel kontrollierten am frühen Dienstagmorgen an der Anschlussstelle Achim-Ost einen Seat, welcher den Beamten zuvor durch Schlangenlinien aufgefallen war. Während der Kontrolle des 28-jährigen Fahrzeugführers kam der Verdacht auf, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol steht. An dem Fahrzeug stellten die Beamten zudem Unfallschäden fest. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen ihr wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Fahrt unter Alkohol+ Worpswede. In der Nacht von Montag zu Dienstag führten Beamte des PK Osterholz in der Ostendorfer Straße eine Verkehrskontrolle bei einem VW durch. Bei der 56-jährigen Fahrerin wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,69 Promille. Im Anschluss wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Sie hat nun mit einem Fahrverbot zu rechnen.

+Verletzte Fußgängerin bei Unfall+ Schwanewede. Am Montagmittag gegen 13:30 Uhr kam an der Einmündung der Herderstraße zu der Straße Heidkamp zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 73-jährigen Fußgängerin und einem 66-jährigen Fahrer eines Jeep. Der Fahrer des Jeep wollte auf die Straße Heidkamp einbiegen, übersah jedoch die Fußgängerin. Er stieß mit ihr zusammen und verletzte die 73-Jährige leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

+Von Fahrbahn abgekommen+ Grasberg. Auf der Huxfelder Straße geriet am Montagnachmittag ein 34-Jähriger mit seinem VW von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der 34-Jährige war zusammen mit zwei Kindern in Richtung Quelhorn unterwegs. Eines der Kinder wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

