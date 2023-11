Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Korrektur: +Verletzte Fußgängerin bei Unfall+

Landkreis Osterholz (ots)

+Verletzte Fußgängerin bei Unfall+ Schwanewede. Am Montagmittag gegen 13:30 Uhr kam es an der Einmündung der Herderstraße zu der Straße Heidkamp zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 73-jährigen Fußgängerin und einer 66-jährigen Fahrerin eines Jeep. Die Fahrerin des Jeep wollte auf die Straße Heidkamp einbiegen, übersah jedoch die Fußgängerin. Sie stieß mit ihr zusammen und verletzte die 73-Jährige leicht. Der Rettungsdienst brachte die 73-jährige in ein Krankenhaus.

