FW Ludwigshafen: Brand in Ludwigshafen - Mundenheim

Ludwigshafen (ots) - (SR) Am 20.09.2023 um 15:41 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Bahnunfall an die DB Schienenstrecke Ludwigshafen/Homburg in Höhe Meckenheimer Straße und B9 alarmiert. Aufgrund eines Personenschadens musste ein Regionalzug eine Vollbremsung einleiten. Obligatorisch wurde durch die Notfallleitstelle der DB eine Gleissperrung in beide Fahrtrichtungen durchgeführt. Von den insgesamt 300 ...

mehr