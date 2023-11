Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Hinweise auf Betrugsversuche++Kabel entwendet++Einbruch in Wohnung++Fußgängerin verletzt+

Landkreis Verden (ots)

+Hinweise auf Betrugsversuche+ Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz erhielt in der vergangenen Woche aus Thedinghausen und Dörverden mehrere Hinweise auf verdächtigen Personen, die Vorgaben eine Fahrzeugpanne zu haben. Sie fragten die Anhaltenden nach Geld oder Benzin. Teilweise boten sie angebliche Wertgegenstände zum Tausch oder Rückzahlungen an. Es handelt sich dabei um eine bekannte Betrugsmasche. Vorbeifahrende oder anhaltende Passanten sollten daher weder Geld noch andere Gegenstände an die mutmaßlichen Betrüger übergeben und die Polizei informieren. Auf Social-Media-Plattformen wurden Warnungen verbreitet, wonach Personen die Hilfe ausnutzten und Gegenstände aus den Fahrzeugen der Anhaltenden stahlen oder diese sogar ausraubten. Solche Fälle sind in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz bislang nicht bekannt. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge, Personen oder auf Straftaten nimmt die Polizei Verden unter 04231/8060 und die Polizei Achim unter 04202/9960 entgegen.

+Kabel entwendet+ Achim. In der Zeit von Montagnachmittag 15:30 Uhr und Dienstagvormittag 10:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in einen Rohbau in der Gaswerkstraße. Dort entwendeten sie mehrere Meter verlegtes Kupferkabel. Sie flüchteten unerkannt. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bitte bei Polizei Achim unter 04202/9960 mitteilen.

+Einbruch in Wohnung+ Achim/Uphusen. Am Dienstagabend zwischen 18 und 20 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung, welche in der Uphuser Heerstraße unweit der Straße An der Schule liegt. Die bisher unbekannten Täter betraten zunächst den Flur des Mehrfamilienhauses und begaben sich im Verlauf zur tatbetroffenen Wohnung. Dort öffneten sie die Wohnungstür auf bisher unbekannte Weise. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten im Anschluss unerkannt. Zeugen werden gebeten, Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

+Fußgängerin verletzt+ Verden. Am Dienstag, um 17:15 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 215 im Bereich der Bremer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw. Der 80 Jahre alte Fahrer eines VW war auf der B215 in Richtung Innenstadt unterwegs, als die 77-jährige Fußgängerin Höhe eines Verbrauchermarktes auf die Fahrbahn trat. Der VW stieß frontal mit der Fußgängerin zusammen. Die 77-jährige verletzte sich schwer und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2500 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell