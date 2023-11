Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Werkzeug entwendet++Verkehrsunfall mit einer verletzten Person+ +Von Fahrbahn abgekommen+

Landkreis Osterholz (ots)

+Werkzeug entwendet+ Ritterhude. In der Straße Vor Vierhausen kam es bereits in der Nacht vom 12.11. auf den 13.11.2023 zu einem Einbruch in eine Garage. Der Diebstahl wurde jetzt erst bemerkt. Die unbekannten Täter begaben sich auf das Grundstück und öffneten auf bislang unbekannte Weise die Garage. Sie entwendeten Werkzeuge und Elektrogeräte. Die Täter flüchteten unerkannt. Zeugen die etwas Verdächtiges in dem Zeitraum bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ritterhude unter 04292/811740 zu melden.

+Verkehrsunfall mit einer verletzten Person+ Hambergen/Holste. In Hambergen im Ortsteil Holste kam es am Dienstag gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der 53-jähriger Fahrer eines Skoda beabsichtigte von einer Einmündung auf die Landrat-Christian-Evers-Straße zu fahren. Er übersah den VW einer 33-Jährigen und stieß mit dem Pkw zusammen. Die Fahrerin des VW wurde leichtverletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Skoda, als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

+Von Fahrbahn abgekommen+ Lilienthal. Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Seeberger Landstraße ein Verkehrsunfall. Dabei wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beträgt jedoch mehrere tausend Euro. Ein 38 Jahre alter Fahrer war mit seinem VW auf der Lilienthaler Landstraße unterwegs. Ersten Informationen zufolge geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor beim Versuch Gegenzulenken die Kontrolle über den Pkw. Im Anschluss stieß der VW seitlich mit einem Baum zusammen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell