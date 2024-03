Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: POL-OG: Achern - Mehrere Unfälle auf der A5 in Richtung Süden - Nachtragsmeldung

Achern (ots)

Gegen 19 Uhr waren die Bergungs- und Reinigungsarbeiten an den Unfallstellen soweit fertig, dass der Verkehr auf den Fahrbahnen wieder fliesen und die Ableitung bei der Anschlussstelle Achern in Kürze aufgehoben werden konnte. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass es zu vier Unfällen mit 14 beteiligten Fahrzeugen (13 x Pkw und 1 x Klein-Lkw) , sieben Leichtverletzten und einen Gesamtschaden von etwa 250.000 Euro kam. Als Grund für den ersten Unfall dürfte wohl das hohe Verkehrsaufkommen und die nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Im Anschluss kam es zu drei weiteren Folgeunfällen. /vo

POL-OG: Achern - Mehrere Unfälle auf der A5 in Richtung Süden

Achern Am Donnerstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, ereigneten sich mehrere Unfälle auf der Autobahn A5 zwischen der Anschlussstelle Achern und der Raststätte "Renchtal West", in Fahrtrichtung Süden. Die Unfälle erstreckten sich auf eine Länge von etwa 1,5 Km. Momentan geht die Polizei von vier Unfällen mit 13 beteiligten Fahrzeugen und 6 leicht verletzten Personen aus. Ein Rettungshubschrauber ist zur ärztlichen Versorgung im Einsatz. Der Sachschaden wird auf etwa 300.000 Euro beziffert. Da die Fahrbahn in Richtung Süden voll gesperrt ist, wird der Verkehr an der Anschlussstelle Achern ausgeleitet. Momentane Staulänge von etwa 4 Km, ansteigend. /vo

