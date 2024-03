Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Mehrere Unfälle auf der A5 in Richtung Süden

Achern (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, ereigneten sich mehrere Unfälle auf der Autobahn A5 zwischen der Anschlussstelle Achern und der Raststätte "Renchtal West", in Fahrtrichtung Süden. Die Unfälle erstreckten sich auf eine Länge von etwa 1,5 Km. Momentan geht die Polizei von vier Unfällen mit 13 beteiligten Fahrzeugen und 6 leicht verletzten Personen aus. Ein Rettungshubschrauber ist zur ärztlichen Versorgung im Einsatz. Der Sachschaden wird auf etwa 300.000 Euro beziffert. Da die Fahrbahn in Richtung Süden voll gesperrt ist, wird der Verkehr an der Anschlussstelle Achern ausgeleitet. Momentane Staulänge von etwa 4 Km, ansteigend. /vo

