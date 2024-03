POL-OG: Muggensturm - Medizinischer Notfall

Iffezheim (ots) - Offenbar führte ein technischer Defekt am Mittwochnachmittag in der Straße "Rieder Weg" zu einer Rauchentwicklung bei einem Pkw. Gegen 16 Uhr wurde die Rauchentwicklung bei dem Fahrzeug gemeldet, welche in der Folge durch die angerückte Feuerwehr gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. /ng Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781/21-1211 E-Mail: ...

