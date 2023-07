Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Mähdrescher gerät in Brand (19.07.2023)

Gottmadingen (ots)

Am Mittwochabend ist im Bereich des Hanglerhofs ein Mähdrescher in Brand geraten. Gegen 21 Uhr war ein 61-jähriger mit einem Mährescher auf einem Weizeneld unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache fing die landwirtschaftliche Maschine plötzlich Feuer. Kurze Zeit später stand das Gefährt in Vollbrand, der sich in der Folge auch auf das Feld ausbreitete und etwa zwei Hektar Ackerland zerstörte. Mit Unterstützung ortsansässiger Bauern konnte die Feuerwehr Gottmadingen, die mit zehn Fahrzeugen und etwa 50 Mann ausgerückt war, das Feuer unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte im Bereich von rund 60.000 Euro liegen. Die L190 war während der Löscharbeiten zeitweise voll gesperrt.

