POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem Obi-Parkplatz (19.07.2023)

Trossingen (ots) - Unbekannte sind im Zeitraum von Dienstag, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 8.00 Uhr, in die "Schule des Lebens MuPol" in der Löhrstraße eingebrochen. Die Täter warfen mit einem Stein ein Fenster im Keller ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Aus einem Werkstattraum nehmen die Einbrecher ...

mehr