Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Einbruch in die "Schule des Lebens MuPol"- Zeugen gesucht (18./19.07.2023)

Trossingen (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Dienstag, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 8.00 Uhr, in die "Schule des Lebens MuPol" in der Löhrstraße eingebrochen. Die Täter warfen mit einem Stein ein Fenster im Keller ein und gelangten so in das Innere des Gebäudes. Aus einem Werkstattraum nehmen die Einbrecher insgesamt sechs Werkzeugmaschinen der Marke Makita, davon vier Akkubohrschrauber, eine Akkuhandkreissäge und einen Akkuexzenterschleifer im Wert von insgesamt etwa 800 Euro mit. Der entstandene Schaden am Fenster dürfte sich auf rund 300 Euro belaufen. Die Polizei in Trossingen, Tel. 07425 3386-6, ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell