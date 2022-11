LPI-J: Diebstahl aus Pkw

Weimar (ots) - Zur Unterstützung waren am gestrigen Donnerstag Polizisten aus Jena in Weimar unterwegs. Am Abend suchten sie eine 45-jährige Frau in der Weimarer Innenstadt auf. Gegen sie lag ein Haftbefehl vor. Die Frau hatte Glück - und genügend Geld zu Hause. Gegen Zahlung der verhängten Geldstrafe in vierstelliger Höhe, konnte die Weimarerin zu Hause bleiben. Andernfalls wäre sie in eine Justizvollzugsanstalt ...

