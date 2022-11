Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Scheibe eingeschlagen

Weimar (ots)

Ein unbekannter Täter zerstörte gestern zur Mittagszeit die Seitenscheibe eines in Buttelstedt abgeparkten Mercedes. Nur 10 Minuten war die Nutzerin des Wagens nicht vor Ort. Die kurze Zeit reichte einem Unbekannten, um die Scheibe des Autos einzuschlagen und die Handtasche der 55-Jährigen zu stehlen. Die Frau hatte ihr Auto zwischen 12:10 Uhr und 12:20 Uhr am Friedhof geparkt. Zeugen, die in dieser Zeit Beobachtungen gemacht haben, welche mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten sich bei der PI Weimar oder dem zuständigen Kontaktbereichsbeamten zu melden.

