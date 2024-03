Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Junger Fahrraddieb gefasst

Bühl (ots)

Am Mittwochabend gelang es den Beamten des Polizeireviers Bühl den jungen Dieb eines Mountainbikes zu fassen. Gegen 18 Uhr wurde der 12-Jährige dabei beobachtet, wie er das Fahrrad aus dem Hof eines Hauses in der Brahmsstraße entwendete. Da dem Zeugen das Kind bekannt war, konnten die Beamten den Jungen an seiner Wohnanschrift feststellen. Im Beisein seiner Eltern gab er zu das Fahrrad entwendet und schließlich am Bahnhof abgestellt zu haben. Das unbeschädigte Rad konnte sichergestellt und der Eigentümerin übergeben werden. /ha

