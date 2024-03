POL-OG: Iffezheim - Pkw-Brand durch technischen Defekt

Kehl-Kork (ots) - Ein bislang unbekannter Einbrecher gelangte am Mittwoch im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 19:15 Uhr in ein Gartenhaus eines Schrebergartens in der verlängerten Andreas-Kratt-Straße. Der mutmaßliche Täter überwand wohl das verschlossene Gartentor und verschaffte sich offenbar Zutritt zu der Hütte durch Entfernen des Vorhängeschlosses an der Tür mittels eines Bolzenschneiders. Nach derzeitigem ...

mehr