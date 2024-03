Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Mann durch Pkw schwer verletzt

Zeugen gesucht - Nachtragsmeldung

Rastatt (ots)

Dem Polizeirevier in Rastatt wurde am frühen Dienstagabend bekannt, dass der polizeibekannte und mit Haftbefehl gesuchte tatverdächtige 16-Jährige in einem Lebensmittelmarkt in Rastatt gesehen wurde. Der Markt wurde unverzüglich mit mehreren Streifenbesatzungen angefahren und die Ein- und Ausgänge besetzt. Als der Tatverdächtige kurze Zeit später, in Begleitung eines Familienmitgliedes, durch den Haupteingang hinauskam, wurde er von den dort wartenden Beamten angesprochen und festgenommen. Der 16-Jährige leistete bei der Festnahme keinen Widerstand. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem Polizeirevier in Rastatt wurde er in die Gewahrsamseinrichtungen nach Gaggenau verbracht. Am Mittwoch wurde der Tatverdächtige zur Haftbefehlseröffnung dem Jugendrichter beim Amtsgericht in Rastatt vorgeführt. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ursprungsmeldung vom Montag, 26.02.2024, 16:00 Uhr

PRastatt - Mann durch Pkw schwer verletzt / Zeugen gesucht

Zu einem Vorfall mit einem Schwerverletzten kam es am Montagmorgen gegen 10:30 Uhr in der Rheintorstraße in Rastatt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein polizeibekannter 16-Jähriger mit einem Pkw einen ihm bekannten 36-jährigen Mann angefahren und dabei absichtlich verletzt haben. Das zuvor entwendete Auto des Jugendlichen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrtauglich, sodass er zu Fuß flüchtete. Ersten Informationen zufolge sollen zwischen dem Opfer und der Familie des Pkw-Lenkers zivilrechtliche Streitigkeiten bestehen. Nach dem 16-Jährigen wird mit mehreren Beamten des Streifendienstes und der Kriminalpolizei gefahndet. Das Opfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nach jetzigem Stand nicht. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt haben Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes eingeleitet. Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sich unter der Telefonnummer 0781 / 21 - 2820 zu melden.

