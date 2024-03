Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl-Kork - Einbruch in Gartenhaus, Zeugenaufruf

Kehl-Kork (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher gelangte am Mittwoch im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 19:15 Uhr in ein Gartenhaus eines Schrebergartens in der verlängerten Andreas-Kratt-Straße. Der mutmaßliche Täter überwand wohl das verschlossene Gartentor und verschaffte sich offenbar Zutritt zu der Hütte durch Entfernen des Vorhängeschlosses an der Tür mittels eines Bolzenschneiders. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde aus dem Inneren eine Motorsäge entwendet. Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 07851 893-0 beim Polizeirevier in Kehl melden. /ng

