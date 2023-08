Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 88-jährige schlägt Einbrecher in die Flucht- Polizei bittet um Hinweise-#polsiwi

Siegen (ots)

Siegen (OT Kaan Marienborn) - Am Donnerstagvormittag (24.08.23), gegen 10:55 Uhr, überrascht die 88-jährige Geschädigte zwei unbekannte Täter in ihrer Wohnung und schlägt diese in die Flucht

Bei dem Tatort handelt es sich um ein Einfamilienhaus in der Straße Schlossblick. Als die Geschädigte ihr Schlafzimmer betrat, traf sie dort auf zwei unbekannte Personen. Nach ersten Ermittlungen drangen diese vermutlich durch die Balkontür in die Wohnung ein. Nach einem kurzen Gerangel gelang es der Seniorin, die Täter in die Flucht zu schlagen. Die Dame blieb unverletzt. Die Einbrecher entwendeten nach jetzigem Stand einen geringen Bargeldbetrag.

Nach Zeugenangaben können die flüchtigen Täter nachfolgend beschrieben werden:

1. Tatverdächtiger: Männlich, 20 - 25 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß, normale Statur, kurzes schwarzes Haar, beige Wollmütze, hellgraues Sweatshirt, hellgraue Hose, dunkelhäutig

2. Tatverdächtiger: Männlich, 20 - 25 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß, normale Statur, beige Wollmütze, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose, dunkelhäutig

Die Kriminalpolizei Siegen (KK 5) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen die Hinweise zu der Tat geben können. Diese werden unter 0271/7099-0 entgegengenommen.

