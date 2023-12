Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Samstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Samstag, 16.12.2023 um 16:09 Uhr zu einem Gefahrenast in der Straße "An der Kirche" alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte, hing in guten 10 Metern Höhe ein Ast über der Fahrbahn welcher drohte abzustürzen. Die Gefahr wurde über die Drehleiter beseitigt und der Einsatz konnte nach 20 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Volmarstein und Grundschöttel wurden um 21:13 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Pflegeheim für jüngere Behinderte in der Hartmannstraße alarmiert. Hier konnte auch schon schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Bewohner hatte in seinem Zimmer eine E-Zigarette geraucht und dadurch den Alarm ausgelöst. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und die Einsatzkräfte konnten nach 15 Minuten zurück an ihre Standorte.

