FW-EN: Brandmeldealarm zur Mittagszeit

Die Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel und Wengern sowie der Tagesdienst wurden am heutigen Dienstag um 11:51 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage eines Wohnheimes in der Oskar-Niemöller-Str. alarmiert. Die Erkundung durch den Einsatzleiter sowie dem Angriffstrupp ergab schnell, dass Entwarnung gegeben werden konnte. Die Anlage hatte aufgrund von Kochdünsten während der Essenszubereitung ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde somit an einen Verantwortlichen übergeben und der Einsatz konnte nach ca. 30 Minuten beendet werden.

