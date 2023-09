Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung

Wickede (Ruhr) (ots)

Am 06. Juli, gegen 19:34 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Mann mit einem Einkaufswagen einen Drogeriemarkt in der Christian-Liebrecht-Straße 3 und ging zielstrebig zu einem Regal mit Haftcremes. Nachdem er seinen mitgeführten Rucksack in den Einkaufswagen gelegt hatte, nahm er die Haftcremes aus dem Regal und legte diese ebenfalls in den Einkaufswagen. Er schaute sich mehrfach um und verstaute dann die Tatbeute in dem Rucksack. Anschließend setzte er den Rucksack auf und verließ den Drogeriemarkt. Nach etwa fünf Minuten betrat der Tatverdächtige erneut das Geschäft. Er suchte den im Laden befindlichen Einkaufswagen auf, hielt sich ein mitgeführtes Mobiltelefon an das rechte Ohr und ging durch den Drogeriemarkt. Erneut nahm er mehrere Haftcremes aus dem Regal und legte diese wieder in den Einkaufswagen zu dem Rucksack. Danach verstaute er seine Tatbeute wieder in dem Rucksack und verließ den Drogeriemarkt ohne Einkaufswagen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das zuständige Amtsgericht nun die Bilder der Videoaufzeichnung zur Fahndung freigegeben. Sie befinden sich aus datenschutzrechtlichen Gründen hinter diesem Link: https://polizei.nrw/fahndung/115202 .Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Polizei.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell