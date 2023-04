POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Dinslaken (ots) - Im Zeitraum von Dienstag 18.30 bis Mittwoch 6.30 brachen Unbekannte, durch aufhebeln eines Fensters, in eine Kindertagesstätte am Baßfeldshof in Dinslaken-Bruch ein. Hier durchwühlten sie sämtliche Räume und entwendeten nach ersten Erkenntnissen vier schwarze Tablet-PC's der Marke Windows. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige ...

mehr