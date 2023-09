POL-SO: Hecke beschädigt

Lippstadt (ots) - Am 18. September kam es zwischen 6 Uhr und 08:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Barbarossastraße. Ein auf dem dortigen Firmenparkplatz abgestellter grauer VW Polo wurde vermutlich von einem rangierenden Fahrzeug im Bereich der linken Fahrzeugseite erheblich beschädigt. Der Verursacher hinterließ einen Zettel mit einer nicht existenten Telefonnummer an dem beschädigten Fahrzeug und entfernte sich anschließend, ohne sich um eine ...

