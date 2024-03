Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Zeugenaufruf

Hausach (ots)

Zu einer Beschädigung an einem geparkten Fahrzeug kam es am Mittwochvormittag in der Eisenbahnstraße. Die 45-jährige Lenkerin eines Seat parkte diesen im Zeitraum von 9 Uhr bis circa 9:45 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber einer Apotheke. Während ihrer Abwesenheit streifte ein nach bisherigem Stand der Ermittlungen noch unbekannter Fahrzeuglenker das abgestellte Auto und verursachte hierdurch Streifspuren an der Fahrerseite sowie einen Schaden am Seitenspiegel. Der mutmaßliche Fahrer entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lkw oder ein ähnliches Gefährt handeln. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeipostens Wolfach unter der Rufnummer 07834 8357-0 in Verbindung zu setzen. /ng

