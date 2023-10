Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Parkplatzunfall

Schleusingen (ots)

Am frühen Montagabend rutschte eine Fahrzeugführerin beim Einparken auf einem Parkplatz in der Jägerhausstraße in Schleusingen von der Bremse ab und betätigte dabei versehentlich das Gaspedal. Aufgrund dessen stieß sie gegen das geparkte Fahrzeug einer Frau, welche zu diesem Zeitpunkt hinter ihrem Auto stand. Durch die Kollision rollte der eigene Wagen gegen sie, wodurch sie leichte Verletzungen erlitt. Zur Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit noch nichts bekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell