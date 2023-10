Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin

Fahrradkontrollen in Eutin: etliche Radfahrende ohne Licht unterwegs

Lübeck (ots)

Am Freitagmorgen (06.10.) führten die Beamten des Polizeireviers Eutin Radfahrkontrollen vor Schulbeginn durch. Der Schwerpunkt der Kontrolle lag in der Überprüfung der Beleuchtung. 18 Zweiräder wiesen technische Mängel auf.

In der Zeit zwischen 7 und 8 Uhr lag der Fokus der Polizei Eutin auf Rad fahrenden Schülerinnen und Schülern in der Straße Blaue Lehmkuhle. Insgesamt überprüften die Polizisten 65 Fahrräder. Während die überwiegende Anzahl der Zweiräder in einem technisch einwandfreien Zustand war, mussten 18 bemängelt werden. In diesen Fällen funktionierte entweder die Beleuchtung nicht oder mangelte es an einer vorschriftsmäßigen Ausstattung in Bezug auf Reflektoren.

Die Schülerinnen und Schüler erhielten einen Kontrollbericht für die Eltern mit der Auflage, das jeweilige Fahrrad mit reparierter Lichtanlage und vollständiger Ausrüstung bei der Polizei vorzuführen.

Insbesondere mit der beginnenden dunklen Jahreszeit sollten Eltern mit ihren Schützlingen gemeinsam täglich die Beleuchtung und technische Funktionstüchtigkeit der Räder überprüfen.

Zusätzlich erhöht sich mit gut sichtbarer bzw. reflektierender Bekleidung sowie einer Warnweste die frühere Erkennbarkeit der Kinder im Straßenverkehr um ein Vielfaches. Aus diesem Grund sollte dies neben einem Fahrradhelm zur Standardausrüstung gehören.

