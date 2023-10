Lübeck (ots) - Am Donnerstag (05.10.) gegen 17:00 Uhr kam es in Scharbeutz an einer roten Ampel zu einem Auffahrunfall, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren. Ein 64-jähriger Motorradfahrer wurde dabei schwer und eine 77 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Die Ampel auf der Strandallee (B76) in Scharbeutz in Höhe der Therme zeigte rot, sodass ein ...

mehr